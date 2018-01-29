Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:40 на телеканале «Россия».



- Из пункта «А» в пункт «Б» - не доехал. Под Орлом школьный автобус попал в ДТП.



- Знак подлинности. Сегодня в регион прибыли спецмарки для выборных бюллетеней.



- Из северной столицы – снежному Орлу –уборочную технику.



- Платная объездная. В регионе ищут инвестора.



- 20 лет они растят будущее «Крылатой пехоты».



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Вести-Орёл

29 января 2018 года







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