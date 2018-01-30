Новости версия для печати По факту ДТП с участием школьного автобуса проводится доследственная проверка ДТП произошло накануне, 29 января, на трассе Орел – Гать – Лаврово - Редькино.



Водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение со школьным автобусом «Форд Транзит», в котором находилось восемь детей. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель автомобиля «Фольксваген Гольф», трое несовершеннолетних также были доставлены в медицинское учреждение. Как сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области, двум детям врачи оказали необходимую помощь и отпустили домой, одного ребенка госпитализировали.



Как говорят инспекторы ГИБДД, свою роль сыграли ремни безопасности, а также реакция водителя автобуса, который за мгновение до ДТП принял единственно верное решение – резкое торможение. Слова водителя автобуса подтверждаются с первых шагов дознания: тормозной путь «Форда Транзит» полностью соответствует своевременной реакции на угрозу.



По факту ДТП следственными органами проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение по признакам наличия (отсутствия) состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).



В ходе дознания полицейским, также, предстоит дать оценку состоянию дороги и его влиянию на обстоятельства происшествия. На момент ДТП признаков механизированной уборки на трассе не наблюдалось.





Орловское Информбюро

30 января 2018 года







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