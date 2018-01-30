Новости версия для печати Санкт-Петербург поможет Орлу снегоуборочной техникой Об этом сообщили в администрации Орловской области.



Договоренность о поставке десяти погрузчиков была достигнута во время встречи глав Орловщины и Санкт-Петербурга. Речь идет о компактных снегоуборочных погрузчиках, которые могут чистить снег на тротуарах и вдоль бордюров.



Кроме того рассматривается возможность закупки для «Спецавтобазы» восьми комбинированных дорожных машин и четырх автогрейдеров за счет Дорожного фонда области.





Татьяна Напольских

30 января 2018 года







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