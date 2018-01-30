Новости версия для печати В Орле ищут инвестора на строительство дороги в объезд Маслозаводского переулка И готовят документы для получения федерального софинансирования.



Об этом доложил Денис Блохин на инвестиционном Совете. И добавил, что «Росавтодор» принимает документы без проектно-сметной документации при условии, что есть инвестор.

Денис Блохин, руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «Реализация проекта предполагается путем строительства платной региональной автодороги в рамках государственно-частного партнерства».





Надежда Невматулина

30 января 2018 года







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