Новости версия для печати Один из крупнейших агрохолдингов страны изъявил желание построить на территории Орловщины ряд объектов Один из объектов - комбикормовый завод на 800 тысяч тонн с элеватором на 200 тысяч тонн.



Также в планах строительство 17 свинокомплексов, каждый на 3 тысячи голов. Презентация состоялась в стенах администрации области. Общий объем вложений составит 25 млрд рублей. Инвестор планирует расположить объекты в трех районах области: Дмитровском, Троснянском и Кромском.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Наша задача в рамках двустороннего диалога снять все острые углы, которые могут быть с точки зрения вовлечения наших производителей, налоговых поступлений, точек размещения и реализации проекта с учетом экологической безопасности, потому что это один из основных вопросов, который будет волновать жителей».





Надежда Невматулина

30 января 2018 года







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