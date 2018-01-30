Новости версия для печати Долги по зарплате перед работниками завода «Дормаш» будут закрыты до 1 марта Порядок погашения долга определили на собрании кредиторов завода.



Как сообщает информационный портал правительства области, всё так называемое «движимое имущество», которое не находится в залоге, планируют продать. Это станки, оборудование, инструменты. Оно оценено почти в 58 миллионов рублей. На то, чтобы рассчитаться с людьми за их труд, уже направлено 1,8 млн. рублей. Еще 16 млн. рублей поступит в ближайшее время. По данным, которые есть в правительстве региона, долг перед рабочими на 1 января составил чуть больше 63-х миллионов рублей. Эту сумму озвучивал Игорь Козин, курирующий промышленный сектор. Напомним, «Дормаш» был признан банкротом в марте 17 года по решению арбитражного суда.





Татьяна Напольских

30 января 2018 года







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