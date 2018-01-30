Долги по зарплате перед работниками завода «Дормаш» будут закрыты до 1 марта

|
вторник
30.01.2018
22:35:54
|
|
Долги по зарплате перед работниками завода «Дормаш» будут закрыты до 1 мартаПорядок погашения долга определили на собрании кредиторов завода.
Как сообщает информационный портал правительства области, всё так называемое «движимое имущество», которое не находится в залоге, планируют продать. Это станки, оборудование, инструменты. Оно оценено почти в 58 миллионов рублей.
На то, чтобы рассчитаться с людьми за их труд, уже направлено 1,8 млн. рублей. Еще 16 млн. рублей поступит в ближайшее время. По данным, которые есть в правительстве региона, долг перед рабочими на 1 января составил чуть больше 63-х миллионов рублей. Эту сумму озвучивал Игорь Козин, курирующий промышленный сектор. Напомним, «Дормаш» был признан банкротом в марте 17 года по решению арбитражного суда.
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта