Новости версия для печати Почти две тысячи орловских водителей стали пешеходами Орловские судебные приставы ограничили их в праве управления транспортом.



Причины - долги по алиментам, судебные долги и неоплата крупных штрафов. Как сообщили в ведомстве, эта мера ограничения доказала свою эффективность. В прошлом году она позволила собрать 11,5 млн. рублей долгов. К слову, в случае если водитель с «ограниченными правами вождения» все-таки сядет за руль и будет остановлен, его ждет 50 часов обязательных работ, либо лишение прав на один год.





Татьяна Напольских

30 января 2018 года







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