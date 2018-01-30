Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 24 ДТП Среди них 3 ДТП с пострадавшими, в результате 6 человек получили травмы, пострадали 3 несовершеннолетних.



29 января в 7:30 водитель, управляя автомобилем «Фольксваген-Гольф», следовал по автодороге Орел-Гать-Лаврово-Редькино и в районе 7 км допустил столкновение с автомобилем «Форд-Транзит», который следовал во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «Фольксваген» получил телесные повреждения, госпитализирован в нейрохирургию. Пассажиры автомобиля «Форд-Транзит»: девушка 2001 г.р., мальчик 2010 г.р., девушка 2000 г.р. получили телесные повреждения. 29 января в 9:30 водитель, управляя автобусом «ПАЗ-32054» следовал по ул. Комсомольская и в районе д. 53, на перекрестке, проехав на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем «Форд-Фокус», который двигался по ул. Р. Люксембург, с последующим столкновением автомобиля «Форд» с автомобилем «ГАЗ 2834BE», который двигался в попутном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «Форд» получил телесные повреждения. 29 января в 10 часов водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», следовал по ул. 8 Марта и в районе д. 25 произошел наезд на пешехода - девушку 1998 года рождения. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, не госпитализирована.





Орловское Информбюро

30 января 2018 года







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