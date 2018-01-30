На Орловщине увеличивается количество заболевших, классы в школах закрываются

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вторник
30.01.2018
22:36:19
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На Орловщине увеличивается количество заболевших, классы в школах закрываютсяЗа прошлую неделю в регионе зарегистрировано 4200 случаев простудных инфекций и гриппа. Это почти на 20% больше предыдущих показателей.
60% заболевших – это дети до 14 лет. Чтобы не распространять инфекцию, классы, где заболевают дети, закрывают на карантин. Учебный процесс приостановили в трех школах полностью. В Орле, Свердловском и Урицком районах. Еще в 10-ти школах распущены отдельные классы. Это опять же Орел, Ливны, Малоархангельский и Урицкий районы. Мониторинг заболеваемости ведется ежедневно. По данным лабораторного мониторинга циркулируют вирусы гриппа АН3N2.
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