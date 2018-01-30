Новости версия для печати В орловской областной прокуратуре подвели «годовые» итоги работы с обращениями граждан Их было – более 22-х тысяч.



В основном, обращения орловцев касались несоблюдения жилищного, уголовно-процессуального, природоохранного, трудового, земельного законодательства, а также прав несовершеннолетних.



Через суды удалось добиться квартир для 60 детей-сирот.

По результатам проверок, проведенных прокурорами по обращениям, следственными органами возбуждено более 100 административных и 10 уголовных дел.



Особое внимание – льготным лекарствам. А также вопросам ЖКХ. Ну и, конечно, выплате задержанных зарплат.





Татьяна Напольских

30 января 2018 года







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