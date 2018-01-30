В орловской областной прокуратуре подвели «годовые» итоги работы с обращениями граждан

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вторник
30.01.2018
22:35:57
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В орловской областной прокуратуре подвели «годовые» итоги работы с обращениями гражданИх было – более 22-х тысяч.
В основном, обращения орловцев касались несоблюдения жилищного, уголовно-процессуального, природоохранного, трудового, земельного законодательства, а также прав несовершеннолетних.
Через суды удалось добиться квартир для 60 детей-сирот.
По результатам проверок, проведенных прокурорами по обращениям, следственными органами возбуждено более 100 административных и 10 уголовных дел.
Особое внимание – льготным лекарствам. А также вопросам ЖКХ. Ну и, конечно, выплате задержанных зарплат.
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