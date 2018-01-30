Минувшим вечером в Советском районе Орла произошел пожар

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вторник
30.01.2018
22:35:41
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Минувшим вечером в Советском районе Орла произошел пожарСигнал тревоги поступил из дома № 8 по улице Новикова.
Спасателей вызвали бдительные соседи, которые почувствовали сильный запах гари в одном из подъездов. Пожарные прибыли как раз вовремя, чтобы предотвратить ЧП.
Как сообщил заместитель начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Орловской области Михаил Баев, по прибытию к месту вызова было обнаружено, что в одной из квартир подгорела пища. Было установлено, что в данной квартире проживают лица с разными группами инвалидности.
Развития открытого горения в квартире удалось не допустить. Уточнить причины задымления предстоит дознавателям МЧС. О пострадавших не сообщается.
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