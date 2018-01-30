Новости версия для печати Минувшим вечером в Советском районе Орла произошел пожар Сигнал тревоги поступил из дома № 8 по улице Новикова.



Спасателей вызвали бдительные соседи, которые почувствовали сильный запах гари в одном из подъездов. Пожарные прибыли как раз вовремя, чтобы предотвратить ЧП.



Как сообщил заместитель начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Орловской области Михаил Баев, по прибытию к месту вызова было обнаружено, что в одной из квартир подгорела пища. Было установлено, что в данной квартире проживают лица с разными группами инвалидности.



Развития открытого горения в квартире удалось не допустить. Уточнить причины задымления предстоит дознавателям МЧС. О пострадавших не сообщается.





Иван Суверин

30 января 2018 года







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