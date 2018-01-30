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На Орловщине конные полицейские патрули инспектируют дачные поселки

До начала дачного сезона еще около трех месяцев. Садоводческие кооперативы, по большей части, пустуют, чем охотно пользуются жулики и люди без определенного места жительства. Причем, пребывание последних наносит, порой, ущерб еще больше, чем обычные воры. Пожары в дачных секторах зимой – дело обычное. Единственной преградой для незваных дачных гостей являются конные полицейские патрули.

Дачи на окраинах Орла от проникновения хулиганов и воров сегодня не защищены ничем. Даже имеющиеся ворота и шлагбаумы - нараспашку. Правда, конные патрули ППС вольнице уголовного элемента сильно препятствуют.
Дмитрий Пикалов, заместитель командира конного взвода ОБ ППС УМВД по г. Орлу: «В ходе такого рода патрулирований раскрываются в основном имущественные преступления, так как существует много дач, которые не контролируются своими хозяевами. Много таких преступлений в межсезонье, когда дачников – минимум в садоводческих обществах».
Коням буденовской породы ни глубокие колеи, ни снежные заносы нипочем. Обзор с кавалерийского седла как минимум вдвое лучше, чем у пешехода, а вероятность настигнуть потенциального злоумышленника равна ста процентам. Сам вид вооруженного всадника у жуликов вызывает мелкую дрожь. В СНТ, где хоть изредка появляются кавалеристы, криминал резко идет на убыль.

А вот в кооператив «Восход» зачастил настоящий пироман. За январь там произошло два пожара кряду. Инспекторы Госпожнадзора обратились к полицейским.
Вадим Илюшечкин, заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «Мы обратились с просьбой проложить конный маршрут патрулирования по территории данного садоводческого общества. Наша просьба сразу же была принята органами полиции. Очень отрадно то, что не было никаких бумажных проволочек и согласований. Пока работает конный патруль, проблема поджогов не возникает».
В морозы кавалеристы ограничивают свои выезды несколькими часами - берегут лошадей. В умеренную погоду расстояние и время объездов увеличиваются.




Иван Суверин
30 января 2018 года

 


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