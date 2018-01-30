Новости версия для печати Орловские поисковики уже готовятся к весеннему этапу «Вахты Памяти» О работах, которые связывают десятки тысяч парней и девушек по всей стране, говорили сегодня на встрече поисковиков с депутатом Госдумы и сопредседателем движения «Бессмертный Полк» Николаем Земцовым.



Ежегодно Орловщина становится центром поискового движения. И это не случайно. Два года непрерывных кровопролитных боев, общие потери превысили 700 тысяч человек. Некоторые из тех героев до сих пор считаются «пропавшими без вести». Чтобы вернуть их, проводится масштабная работа. Только в прошлом году за время «Вахты Памяти» на орловской земле бок о бок работали почти 1,5 тысячи парней и девушек из 21 региона России: от Дагестана до Чукотки. Были найдены останки 653 бойцов Красной Армии. 231 имя установлено по книге захоронений и 7 − по медальонам и личным вещам. И эта работа – будет продолжена.





Татьяна Напольских

30 января 2018 года







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