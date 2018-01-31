Новости версия для печати Сегодня больше 20 домов в Орле останутся без воды Запастись ею придется жителям домов, расположенных на улицах Кромской и Комсомольской.



Как сообщает пресс-служба администрации Орла, подача воды будет прекращена с 9 до 20:00, причина - плановые работы. На улице Комсомольской, в доме № 360 меняют участок водовода. В зоне отключения будет организован подвоз воды. Более подробную информацию можно узнать по телефону 43-26-89.



День без воды проведут жители домов по адресам:



- ул. Кромская, д. №№ 2, 5, 7.

- ул. Комсомольская, д. №№ 279, 291, 354, 356, 358, 360, 368, 372, 374, 376, 378, 382, 384, 386, 394, 396, 398, 400, 404, 406.



В зоне отключения будет организован подвоз воды. Более подробную информацию можно узнать по телефону 43-26-89.





Анна Вайсергисер

31 января 2018 года







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