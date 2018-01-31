Новости версия для печати Сегодня в Орле пройдет вечер памяти Петра Проскурина Памятный вечер, посвященный 90-летию со дня рождения поэта и писателя Петра Проскурина, пройдет в музее писателей-орловцев. Начало в 15 часов.



Вечер так и назван строкой из стихотворения Петра Проскурина «Извечной жаждой творчества томим». Посетителей ждет экскурсия и обсуждение творчества поэта.



Уроженец Орловской губернии, Почетный гражданин Орла Петр Проскурин внес большой вклад в литературу и оставил после себя 17 книг.





Татьяна Тимохина

31 января 2018 года







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