Новости версия для печати 1 марта в театре «Свободное пространство» состоится премьера спектакля по пьесе Гоголя «Женитьба» Репетиции нового спектакля уже начались. Режиссер спектакля – литовец Линас-Мариус Зайкаускас.



Режиссер убежден, что никто лучше женщины не может знать, что такое «женитьба». Поэтому в основе его спектакля - тонкий женский взгляд на все мужские персонажи пьесы. В этом заключена главная интрига спектакля. Зрителей ждут колоритные персонажи и тонкий юмор, сообщает информационный портал Орловской области.



Все роли в спектакле исполняют актрисы театра: Подколёсин – Мария Козлова, Кочкарёв – засл. артистка РФ Маргарита Рыжикова, Агафья Тихоновна – Ирина Агейкина, Арина – Ольга Чибисова, Фёкла – засл. артистка РФ Нонна Исаева, Яичница – Олеся Балабанова, Анучкин – Эльвира Кузнецова/Валерия Жилина, Жевакин - Елена Симонова, Дуняшка – Ольга Виррийская/Юлия Григорьева, Степан – Виктория Саленкова/Лариса Леменкова



Начало спектакля – в 19.00.





Орловское Информбюро

31 января 2018 года







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