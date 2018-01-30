Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:40 на телеканале «Россия».



- Смертельное ДТП. ГАЗель не выдержала напора КАМАЗа.



- Собственная квартира – в «шаговой недоступности».



- За месяц – рассчитаются. Долги перед заводчанами обещают погасить до 1 марта.



- Есть ли «свет» в конце судебного спора? Очередное заседание по уличному освещению Орла– отложили.



- Герой мечтает о возвращении награды. За помощью орловец пришел в депутату Госдумы.



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Вести-Орёл

30 января 2018 года







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