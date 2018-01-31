Возросло число жертв ДТП, произошедшего накануне в Малоархангельском районе

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среда
31.01.2018
22:45:51
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Возросло число жертв ДТП, произошедшего накануне в Малоархангельском районеУтром 30 января в страшную аварию под Малоархангельском попал микроавтобус Газель, принадлежащий региональному УМВД. На месте погибли водитель машины и одна из женщин-пассажиров.
Еще одна служащая полиции была доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии. Как нам стало известно сегодня, врачи не смогли спасти ей жизнь. Число жертв ДТП достигло трех.
Еще накануне следственным управлением СКР было возбуждено уголовное дело против водителя «КАМАЗа», который, по версии правоохранителей, и спровоцировал роковую аварию. По делу будет назначена автотехническая экспертиза. Следователи предполагают, что грузовик выехал на полосу встречного движения из-за поломки. Виновнику ДТП может грозить до 8 лет лишения свободы.
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