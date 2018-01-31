Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 19 ДТП Среди них 3 ДТП с пострадавшими, в результате 9 человек получили травмы, 3 человека погибли.



30 января в 18:30 минут водитель, управляя автомобилем «Мерседес Бенц» следовал по автодороге Ливны-Русский брод-Верховье и на 28 км, не справился с управлением, в результате допустил наезд на двух пешеходов, двигавшихся по правой обочине по ходу движения автомобиля. В результате пешеходы, женщины 1999 г. р. и 1979 г.р., получили телесные повреждения и были госпитализированы.



30 января в Дмитровском районе в 8:15 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21093», не выбрал безопасную скорость движения, соответствующую дорожным условиям, допустил столкновение с автомобилем «ЗАЗ ШАНС TF». В результате ДТП пострадали 4 человека: два пассажира автомобиля «ЗАЗ ШАНС» (женщина 1976 г.р. и девушка 1999 г.р.), водитель и пассажир (мужчина 1971 г.р.) автомобиля «ВАЗ-21093».



30 января в Малоархангельском районе произошло массовое ДТП. В аварию оказались вовлечены сразу четыре автомобиля. Два человека погибли на месте, еще несколько человек были ранены. Сегодня стало известно, что врачи не смогли спасти жизнь еще одной пострадавшей. Число жертв ДТП достигло трех.



При осмотре мест ДТП были установлены недостатки в содержании улично-дорожной сети, в связи с чем возбуждено 3 дела об административных правонарушениях в отношении дорожных служб Верховского, Дмитровского и Малоархангельского районов.





Орловское Информбюро

31 января 2018 года







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