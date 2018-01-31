Новости версия для печати На Орловщине региональное МЧС развернуло на автотрассах пункты обогрева Они расположены на трассе Крым-2 в районе поселка Салтыки и на дороге «Орел-Тамбов» в районе Успенского.



В случае ЧП на дороге в палатке можно согреться, выпить горячий чай, подзарядить мобильный телефон. Есть у спасателей запас ГСМ и продуктов питания. Кроме того, они окажут психологическую помощь и поддержку, дадут советы, подскажут куда позвонить и что делать. На территории Орловской области проходит пять автомобильных дорог федерального значения. На них есть 10 опасных участков, которые находятся под особым контролем и ГИБДД и спасателей.





Татьяна Напольских

31 января 2018 года







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