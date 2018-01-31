Новости версия для печати Президентская избирательная кампания выходит на новый этап Сегодня в 18:00 ЦИК завершит прием документов на регистрацию кандидатов в президенты.



Так что скоро будет озвучено, сколько из них будут зарегистрированы. Сейчас список претендентов на высший пост в стране насчитывает 14 кандидатов.



Избиратели, которые знают наверняка, что 18 марта будут находиться за пределами родного региона, могут обратиться в любую территориальную избирательную комиссию, или МФЦ и подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Для Орловской области это нововведение, но председатель областного избиркома уверена, что процедура пройдёт без проволочек.

Людмила Маркина, председатель избирательной комиссии Орловской области: «Все необходимые мероприятия с нашей стороны по подготовке к этому важному этапу проведены. Проведены соответствующие обучения и сотрудников МФЦ, и наших коллег из территориальных избирательных комиссий».





Антон Киселёв

31 января 2018 года







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