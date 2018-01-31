Новости версия для печати Орловские судебные приставы уже в этом году проводили шестерых незаконных мигрантов до границы Все они незаконно находились на территории региона.



Пять граждан отправились в Украину, один - в Армению.

В ближайшие пять лет доступ в нашу страну для них будет закрыт.



Сейчас в орловском Центре временного содержания иностранных граждан находится еще пять человек, в отношении которых готовятся документы для выдворения за пределы России.





Татьяна Напольских

31 января 2018 года







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