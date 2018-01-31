Новости версия для печати Ребенок-колясочник с улицы Раздольной, наконец, получил возможность выезжать из дома Как сообщили в мэрии Орла, подъемник работает исправно.



Сейчас в завершающей стадии находится оформление документов на приемку объекта. Кроме того, предстоит поставить подъемник на учет Ростехнадзора.



Подросток, прикованный к инвалидной коляске, из-за неработающего подъемника в высотном доме остается запертым в четырех стенах. За возможность выезжать из дома мама мальчика боролась около трех лет. Чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, пришлось возбудить уголовное дело, расследование которого взял под личный контроль глава регионального Следственного комитета.



Недавно в доме установили новый подъемник. И хочется верить, что он будет работать.





Татьяна Напольских

31 января 2018 года







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