Новости версия для печати На Орловщине за выборами президента будут наблюдать больше двух тысяч общественников Первые обучающие лекции для них уже прошли в 10 районах области. Помогают в этом общественники из столицы.



За выборами президента будут наблюдать общественники. Это одно из нововведений предстоящей избирательной кампании. Присоединиться к наблюдателям-общественникам позволяют изменения в законе о выборах президента страны, недавно вступившие в силу. Работу по обучению доверили областным Общественным палатам. Орловская Общественная палата уже подписала соглашения с двумя десятками некоммерческих организаций области. Таким образом, на каждом из 700 избирательных участков нашего региона 18 марта будут дежурить по 3 общественных наблюдателя.

Олег Иванников, член Совета Ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский контроль», (г. Москва): «Общественная палата Орловской области будет проводить специальные занятия – это курс лекций, который рассчитан на 6-8 часов. За это время общественники узнают азы избирательно законодательства. Что поможет им в дальнейшем использовать свои знания при осуществлении общественного наблюдения». Их знания по итогам обучения областная Общественная палата проверит на специальном семинаре, который пройдёт в начале марта. Стать общественным наблюдателем может любой желающий. Для этого необходимо подать заявку в одну из некоммерческих организаций или в Общественную палату.





Антон Киселёв

31 января 2018 года







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