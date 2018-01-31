Карантин по гриппу и ОРВИ введен в 30 орловских школах

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среда
31.01.2018
22:45:38
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Карантин по гриппу и ОРВИ введен в 30 орловских школахПо информации Управления Роспотребнадзора по Орловской области по состоянию на 31 января на территории региона введены ограничительные мероприятия в 30 общеобразовательных учреждениях, что составляет 7,8% от общего числа школ области.
Как сообщает информационный портал Орловской области, в 25-ти школах карантин введен по отдельным классам, в пяти школах - полностью (в Орле - две школы, в Корсаковском районе - две школы, в Свердловском районе - одна школа).
В связи с введением карантина общеобразовательные организации не посещают 3938 учащихся, что составляет 5,3% от общего числа учащихся области, в том числе по городу Орлу - 3 339 школьников или 10,2% от общего числа учащихся областного центра.
В городе Орле учебный процесс полностью приостановлен в двух школах: средней общеобразовательной школе № 15 имени М.В. Гордеева г. Орла (568 учащихся) и Орловской общеобразовательной школе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (206 учащихся). В 18-ти школах города введен карантин по отдельным классам. Всего таких классов 109 (2585 учащихся).
В городе Ливны введен карантин в трех школах. Занятия отменили в 4-х классах, в которых учатся 93 ребенка.
В Урицком районе учебный процесс приостановлен в семи классах двух школ (165 учащихся).
В Малоархангельском районе карантин введен для 19 детей, которые учатся в четырех классах Каменской средней общеобразовательной школы.
Карантин в Свердловском районе введен в Куракинской средней общеобразовательной школе, в которой 104 учащихся.
В Корсаковском районе учебный процесс полностью приостановлен в двух школах: Корсаковской средней школе и Парамоновской средней основной школе, в которых учатся 198 человек.
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