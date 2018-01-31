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Личная подпись депутата Госдумы помогает решать проблемы

Таким наблюдением поделился сегодня Николай Ковалёв после приёма граждан по личным вопросам

В среднем треть всех обращений после ознакомления Николай Ковалёв направляет в органы исполнительной власти. Если проблема решаема, на неё уходит от 3 до 6 месяцев. Практика показывает, отметил Николай Ковалёв, что подпись народного избранника заставляет чиновников работать быстрее. Правда, если вопрос не упирается в деньги. Именно с таким вопросом на сегодняшний приём пришла орловчанка Надежда Курасова. Она проживает в доме №1 по улице Грановского. Здание признано аварийным, только с расселением власти затягивают. Сейчас в двухэтажке 11 жилых квартир.
Николай Ковалев, депутат Государственной Думы РФ: «Предварительные разговоры с главой города проведены. Составлен реестр. Он обещал максимально пойти навстречу. Обращение будет направлено на рассмотрение, я надеюсь на нормальное отношение».
Также за помощью к депутату Госдумы сегодня обратились орловские поисковики. Они попросили поддержки в организации работ и проведению Вахты Памяти-2018.


Антон Киселёв
31 января 2018 года

 


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