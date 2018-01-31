Новости версия для печати Сегодня в Орле на здании управления Роспотребнадзора открыли памятную доску в честь Заслуженного врача РСФСР Людмилы Жигуновой Людмила Жигунова проработала в санитарной службе около 50 лет, из них 25 работала в должности главного государственного врача по Орловской области.



При ней были построены целый ряд новых типовых зданий, развивалась лабораторная база. За годы жизни она внесла заметный вклад в развитие санэпидемслужбы города.

Александр Румянцев, руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Это человек, которого в службе всегда ценили, любили и уважали, год назад она ушла из жизни, и мы постарались на годовщину увековечить и почтить память таким образом».





Всеволод Трифонов

31 января 2018 года







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