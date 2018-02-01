Новости версия для печати В Детском парке Орла оборудуют горку Глава администрации Орла Александр Муромский дал поручение подчиненным разработать комплекс мероприятий по обустройству горки в Детском парке.



Объект должен быть полностью безопасным и комфортным для детей. По мнению, Муромского, было бы неправильным поставить табличку с надписью «Катание запрещено», нужно сделать все, чтобы кататься на горке было безопасно.





Орловское Информбюро

1 февраля 2018 года







На главную страницу





