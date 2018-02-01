Новости версия для печати Уроки для родителей В НКМЦ помогут мамам и папам решить проблемы в воспитании. Занятия будут вести клинические психологи.



Первая лекция пройдет сегодня, 1 февраля, в 14 часов. Ее назвали: «На пути к благополучным отношениям с ребенком, или как формируется надёжная эмоциональная связь». Спустя две недели (15 февраля) родителей приглашают к обсуждению проблемы агрессии у ребенка. Занятия бесплатные. И проходят они в конференц-зале НКМЦ им. З. Круглой на ул. Октябрьской, д.4





Надежда Невматулина

1 февраля 2018 года







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