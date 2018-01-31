Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Надежда безнадежных больных. Каково будущее паллиативной помощи в Орле?



- Сделай свой выбор, даже если находишься далеко от дома. Сегодня вступил в силу новый порядок голосования.



- Автобусный тупик? Сегодня объявили о роспуске сотрудников ПАТП-1.



- Звонок на карантин. Сегодня дома остались около 4-х тысяч школьников региона.



- Не отчетами, а делами можно стать «литературной столицей».



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Вести-Орёл

31 января 2018 года







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