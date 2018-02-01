Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 21 ДТП Среди них одно ДТП с пострадавшим, в результате один человек получил травмы.



31 января в 18:35 водитель, управляя автомобилем «Хендай Сантафе», следовал по ул. Р. Люксембург и в районе д. 51 не выдержал безопасную дистанцию, допустил столкновение с автомобилем «Киа», который следовал впереди попутно. В результате ДТП водитель-женщина автомобиля «Киа» получила телесные повреждения.





Орловское Информбюро

1 февраля 2018 года







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