Николай Злобин назначен первым заместителем председателя правительства Орловской области

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четверг
1.02.2018
10:50:08
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Николай Злобин назначен первым заместителем председателя правительства Орловской областиВрио губернатора Орловской области Андрей Клычков подписал соответствующее распоряжение.
До этого назначения Николай Злобин занимал должность мэра города Ливны. Несколькими годами ранее Николай Васильевич работал заместителем председателя правительства Орловской области по строительству, топливно-энергетическому комплексу, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и дорожному хозяйству, сообщает информационный портал Орловской области.
Андрей Клычков прокомментировал кадровое решение: «Николай Васильевич – местный, а я обещал орловцам придерживаться именно таких кадровых подходов. Он – профессионал, глубоко разбирается в проблематике дорожной, строительной и жилищно-коммунальной отраслей. Он обладает достаточным кругом коммуникаций с отраслевиками в регионе и имеет наработанные связи с федеральным центром».
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