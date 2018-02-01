Новости версия для печати Центральная избирательная комиссия завершила приём подписей в поддержку претендентов на участие в президентских выборах После этого закон отводит Центризбиркому 10 дней для их проверки.



Так, в поддержку Ксении Собчак (она баллотируется от партии «Гражданская платформа») в числе прочих поставили подписи и две с половиной тысячи орловцев. А вот другой кандидат на пост главы государства – самовыдвиженец Владимир Михайлов не смог собрать необходимые для регистрации 300 тысяч подписей. В случае его выбытия из предвыборной гонки останется только один кандидат-самовыдвиженец - Владимир Путин.





Татьяна Курбатова

1 февраля 2018 года







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