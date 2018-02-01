Новости версия для печати С сегодняшнего дня увеличиваются размеры ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам – на 2,5% В настоящее время Отделение Пенсионного фонда выплачивает её почти 215 тысячам граждан.



Денежная выплата назначается инвалидам, ветеранам боевых действий, гражданам, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, членам семей умерших (погибших) Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и других категорий. Так же на 2,5% будет проиндексирован и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. Напомним: федеральные льготники, имеющие право на него, могут выбирать: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора деньгами как полностью, так и частично.





Татьяна Курбатова

1 февраля 2018 года







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