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Контрафактных лекарств на Орловщине нет

Об этом сообщил глава регионального Росздравнадзора Михаил Михейкин.

Как сообщает информационный портал Орловской области, на территории области с 2007 по 2017 год контрафактных и фальсифицированных лекарственных средств не выявлено. 
 
Руководитель Территориального органа Росздравнадзора Михаил Михейкин отметил, что самыми типичными нарушениями в сфере обращения лекарственных средств в Орловской области являются: несоблюдение условий хранения, истекший срок годности лекарственных средств, использование лекарственных препаратов, качество которых не подтверждено, необходимость проведения текущего ремонта помещений, в которых осуществляется хранение лекарственных средств.
 
Основная масса подобных нарушений выявлена в аптечных организациях частной формы собственности, в отношении которых плановые контрольные мероприятия не проводятся в связи с действующим в настоящее время мораторием на проверку организаций малого бизнеса («надзорные каникулы»).
 
Всего по материалам правоохранительных органов в 2017 года составлено 7 протоколов об административных правонарушениях.
 
В 2018 году надзорные мероприятия в отношении лиц, осуществляющих обращение лекарственных средств, будут проводиться с учетом особенностей, обусловленных существенными изменениями в законодательстве РФ.



Орловское Информбюро
1 февраля 2018 года

 


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