Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- На радиоволне – в лучшем качестве. «Ради России. Орел» начало цифровое вещание.



- Выбор – без ограничения. Проголосовать можно будет на любом избирательном участке страны.



- Тем, кто умеет помогать – помощь властей. В регионе подписано соглашение о развитии молодежного волонтерского движения.



- Люди и судьбы. Сегодня вспоминают знаменитого орловца, на чьих учебниках выросло ни одно поколение школьников - известного физика и математика Константина Краевича.



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Вести-Орёл

1 февраля 2018 года







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