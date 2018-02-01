Новости версия для печати Между правительством Орловской области и орловским Госуниверситетом подписано соглашение о развитии молодежного волонтерского движения Документ скрепили подписями врио губернатора Андрей Клычков и ректор вуза Ольга Пилипенко.



Планируется разрабатывать и внедрять новые технологии и комплексные программы в сфере развития волонтерского движения, поддерживать молодежные инициативы. Кроме того, соглашением предусматривается поддержка и развитие молодежного предпринимательства в научно-технической, инновационной, производственной сферах, а также в сфере оказания услуг населению.



Правительство области будет оказывать поддержку университетским мероприятиям по развитию молодежного волонтерского движения.





Татьяна Напольских

1 февраля 2018 года







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