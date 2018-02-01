Новости версия для печати Сегодня спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал орловскую бобслеистку Людмилу Удобкину Оправдательный вердикт вынесен в отношении 28 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК).



Как сообщает «Российская газета», CAS проводил разбирательства с 22 по 27 января в открытом режиме. Большинство атлетов было на слушаниях и давало показания. Суд убедился, что в случае с каждым отдельным спортсменом данные разнятся. Но в 28 из них доказательств нарушения антидопинговых правил атлетами оказалось недостаточно. Потому CAS принял решение снять с них все санкции, а также восстановить аннулированные ранее результаты их выступлений на Олимпиаде-2014 в Сочи. В число оправданных вошла и орловская спортсменка – бобслеистка Людмила Удобкина. Людмила Удобкина - мастер спорта России международного класса, участница Олимпийских игр в Ванкувере и в Сочи. В декабре 2017 года решением МОК были аннулированы все ее достижения, а спортсменку пожизненно отстранили от участия в Олимпийских Играх. Однако арбитражный суд удовлетворил апелляцию, о чем стало известно сегодня.





Мария Семак

1 февраля 2018 года







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