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Сегодня исполняется 185 лет со дня рождения известного орловского физика и математика Константина Краевича

Этому событию посвящена выставка, которая открылась в областной библиотеке.

Педагог и автор популярных учебников по алгебре, физике и космографии Константин Дмитриевич Краевич родился в селе Петровское Малоархангельского уезда. Жил в селе Ярище. Окончив уездное училище, поступил в Орловскую классическую гимназию, где был одним из первых учеников. Учился в Петербурге, на физико-математическом факультете Главного педагогического института. Его учебники и сегодня не утратили своей научной и педагогической ценности.
Анна Абрамова, главный библиограф отдела краеведческих документов областной библиотеке им. Бунина: «В годы учебы в Петербурге началась дружба Краевича с Менделеевым. Объединяла друзей преподавательская деятельность, их увлечение наукой».
На выставке можно увидеть справочные издания, материалы научно-практических конференций Орловского государственного университета «Вклад земляков-орловцев в развитие и становление российской науки, культуры и образования». В них представлены биография и научные работы Краевича, а также литература, посвященная его жизни и деятельности.
Анна Абрамова, главный библиограф отдела краеведческих документов областной библиотеке им. Бунина: «В Орле бережно хранят память о Константине Дмитриевиче. На фасаде здания бывшей орловской мужской гимназии была установлена мемориальная доска, на которой увековечено его имя. В 2005 году в Ярищенской школе Колпнянского района был установлен бюст физика».
Выставка предназначена для студентов, преподавателей и краеведов. Она продлится до 19 февраля.


Татьяна Тимохина
1 февраля 2018 года

 


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