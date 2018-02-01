Новости версия для печати За оскорбление чувств верующих житель Орла предстанет перед судом Уголовное дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения.



29-летний орловец обвиняется в том, что в социальных сетях разместил несколько фото с надписями, которые сочли оскорбительными для религиозных чувств. К слову, за это можно получить крупный штраф или длительные обязательные работы.





Татьяна Напольских

1 февраля 2018 года







На главную страницу





