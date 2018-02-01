Новости версия для печати За два дня за помощью к спасателям в мобильные пункты обогрева уже обратились три автомобилиста Посты МЧС на дорогах решили выставить в связи неблагоприятными прогнозами синоптиков.



Помимо отапливаемых палаток, где можно переждать непогоду, автомобилисты и их пассажиры могут получить горячее питье и питание, подзарядить средства связи и получить первую помощь.

Наталья Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «Было трое обратившихся за помощью - в подзарядке телефона, в обогреве. Люди обращаются, узнают, к примеру, как проехать. В любом случае пункты обогрева развернуты для того, чтобы помогать людям в экстренной ситуации». В случае нужды, говорят в МЧС, мобильные пункты обогрева можно будет перебросить на любое направление, где будет складываться сложная дорожная ситуация. Разворачивание спасательного поста занимает около двух часов.



Пункты обогрева МЧС находятся на 391-393 км федеральной автомобильной дороги М-2 «Крым» в районе населенного пункта Салтыки Орловского района и на 141 км федеральной автомобильной дороги Р-119 «Орел-Тамбов» в районе села Успенского Ливенского района.





Иван Суверин

1 февраля 2018 года







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