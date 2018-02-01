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Вместе с малышом в семье появятся и деньги

Начало этого года для тех, кто готов стать родителями в первый и даже во второй раз стало очень оптимистичным. С 1 января им положена существенная ежемесячная выплата. Первые заявления уже начали поступать в отделения соцзащиты и пенсионный фонд.

О каких суммах идет речь и как их получить, говорили на пресс конференции в пенсионном фонде России по Орловской области. Социальные выплаты предусмотрены - если доход на каждого члена семьи менее 15 тысяч 241 рубля и 50 копеек. Это полуторакратный прожиточный минимум трудоспособного гражданина в регионе.
Ольга Блохина, начальник отдела социальных выплат Отделения ПФР по Орловской области: «Хочется отметить, что выплаты в связи с рождением первого ребенка отнесены к компетенции органов социальной защиты населения. Определение права на ежемесячную выплату в связи с рождением второго ребенка отнесено к компетенциям органов Пенсионного фонда РФ».
Ежемесячная выплата на первого ребенка до полутора лет составляет 9 тысяч 429 рублей, столько же мама сможет получать по своему желанию и на рождение второго ребенка, но уже из своего материнского капитала. Документы необходимо представить в Пенсионный Фонд.
Наталья Ломанова, начальник отдела Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области: «Среди документов должен быть паспорт, свидетельство о рождении, документы о доходах семьи и реквизиты счету, на который должна поступать выплата. Этот пакет небольшой, но важный для определения права на выплату».
Такие же требования предъявляются к семьям, которые усыновили или взяли ребенка под опеку. Чтобы получить выплаты в полном объеме заявление необходимо подать не позднее 6 месяцев с момента рождения или усыновления малыша.


Оксана Гранн
1 февраля 2018 года

 


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