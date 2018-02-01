Новости версия для печати Чиновникам орловской мэрии вменяют в вину превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий Уголовное дело было возбуждено по постановлению прокурора Советского района Орла.



Поводом к этому послужила проверка деятельности городской администрации. Елена Семина, старший помощник прокурора Орловской области: «В ходе проверки установлены факты непринятия должностными лицами администрации г. Орла мер по взысканию штрафных санкций с подрядчиков за несвоевременное и некачественное исполнение обязательств по муниципальным контрактам и дальнейшему поступлению указанных денежных средств в бюджет муниципального образования «Город Орел». В результате неэффективной организации исполнения доходной части бюджета у муниципального образования «Город Орел» возникла задолженность по ранее заключенным и уже исполненным муниципальным контрактам». О конкретных подозреваемых по уголовному делу в прокуратуре области пока не сообщают.





Иван Суверин

1 февраля 2018 года







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