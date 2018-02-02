Новости версия для печати С 1 февраля загранпаспорт нового образца и водительское удостоверение можно получить в МФЦ Эта услуга будет действовать в населенных пунктах, в которых проживает свыше 100 тысяч человек.



Загранпаспорт с 1 февраля можно будет получить в многофункциональном центре "Мои документы" (МФЦ), сообщает Российская газета.



В любом МФЦ (независимо от места жительства и прописки) теперь можно поменять и водительские права, если закончился их срок действия или вы потеряли удостоверение.





Надежда Невматулина

2 февраля 2018 года







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