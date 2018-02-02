Новости версия для печати Ансамбль «Славица» подарил своим поклонникам вечер романса В программе вечера были не только задушевные старинные, но и современные, и даже сатирические и казачьи романсы.



Вечер русского романса прошел под названием «Когда поет душа». Как пояснила директор, художественный руководитель ансамбля «Славица» Наталья Кирдеева, этот вечер был посвящен предстоящему юбилею – 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева.



Наш знаменитый земляк очень любил романсы и часто слушал их в исполнении Полины Виардо.





Орловское Информбюро

2 февраля 2018 года







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