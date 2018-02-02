Новости версия для печати Сегодня орловские школьники сдадут ЕГЭ по русскому языку Этот экзамен - тренировочный, однако его результаты имеют серьезное значение.



Такая «репетиция» позволит и выпускникам этого года, и учителям отработать технологию сдачи ЕГЭ, вплоть от печати экзаменационных материалов до оценки знаний. Ребята получат возможность «подтянуться» по предмету, педагоги – на практике освоить организационно-технологические и технические нюансы.



В этом году, по предварительным данным, сдавать ЕГЭ почти 3 000 учеников 11-х классов, 196 выпускников прошлых лет и 211 человек, получивших среднее профессиональное образование.





Мария Семак

2 февраля 2018 года







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