Новости версия для печати В Орле закрыли на карантин еще три школы Во многих школах прервали обучение отдельные классы.



Как сообщает сайт городской администрации города Орла, к концу января в Орле отмечен рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Отдельные классы и даже школы начали закрывать на карантин, чтобы не допустить дальнейшего роста заболеваемости среди школьников.



По информации управления образования, по состоянию на 1 февраля на карантин закрыли:



— школа №15 (все классы);



— гимназия №19 (все классы);



— школа №27 (все классы);



— лицей №1 (8а, 11а, 10б, 4г);



— школа №3 (3б);



— лицей №4 (5а, 8д, 9в, 2а, 4б, 5в);



— школа №7 (2б, 7б, 9б, 3а, 4б, 8а, 9а, 1а, 2а, 6а, 8б);



— школа №12 (1а, 1б, 8в, 1д, 2б, 9б, 11а, 7г);



— школа №13 (8а, 9г, 1б, 3б, 4в, 5е, 7б, 7е, 8б, 8д, 9в, 9г);



— школа №18 (5д, 10в);



— школа №21 (9а, 10а, 7б, 8а, 11а);



— лицей №22 (1а, 4а, 7в);



— школа №23 (3б);



— школа №24 (9г);



— школа №30 (4б, 6в, 9б);



— школа №31 (7б, 8, 9, 10, 3а, 5а, 7а);



— школа №33 (1б, 4а, 5б, 7а, 7г, 9а, 9б, 2в, 3б, 5а, 7б, 9в);



— школа №34 (1а, 4в);



— школа №36 (1б, 5а, 5б);



— лицей №40 (4а, 1в, 1е);



— школа №50 (5а, 5в, 6г, 9в, 10а, 9г, 2в, 2г, 10б, 11б);



— школа №52 (1б, 4б, 7);



Карантин в этих учебных учреждениях продлится по индивидуально установленным срокам.





Орловское Информбюро

1 февраля 2018 года







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