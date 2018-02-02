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В Орловской области раскрыты два резонансных убийства прошлых лет

Раскрыты убийства бывшего заместителя руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Андрея Уварова и бывшего члена совета директоров ОАО «Орелстрой» Владимира Соболева.

Андрей Уваров был убит из огнестрельного оружия 3 мая 2013 года в городе Орле в подъезде многоквартирного дома, расположенного по улице Новикова.
 
Владимир Соболев застрелен в автомобиле вблизи собственного дома в городе Орле 24 сентября 2014 года.  
 
В ходе предварительного следствия уголовные дела соединены в одно производство, поскольку согласно заключению баллистической экспертизы пули и гильзы, изъятые в ходе осмотров с мест происшествий, выстреляны из одного экземпляра огнестрельного оружия, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.
 
Следствие велось на протяжении нескольких лет. В результате был установлен и задержан подозреваемый в совершении данных преступлений. Им оказался 49-летний житель города Орла, который под тяжестью улик сознался в содеянном. Он указал местонахождение орудия преступления, изложил обстоятельства совершенных преступных деяний и мотив – неприязненные отношения с потерпевшими.    
 
Действия подозреваемого квалифицированы как убийство, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, и как вымогательство.  
 
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. 
 
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления.

Комментарий пресс-службы УМВД России по Орловской области:





Орловское Информбюро
2 февраля 2018 года

 


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