В Орловской области раскрыты два резонансных убийства прошлых лет

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пятница
2.02.2018
11:12:44
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В Орловской области раскрыты два резонансных убийства прошлых летРаскрыты убийства бывшего заместителя руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Андрея Уварова и бывшего члена совета директоров ОАО «Орелстрой» Владимира Соболева.
Андрей Уваров был убит из огнестрельного оружия 3 мая 2013 года в городе Орле в подъезде многоквартирного дома, расположенного по улице Новикова.
Владимир Соболев застрелен в автомобиле вблизи собственного дома в городе Орле 24 сентября 2014 года.
В ходе предварительного следствия уголовные дела соединены в одно производство, поскольку согласно заключению баллистической экспертизы пули и гильзы, изъятые в ходе осмотров с мест происшествий, выстреляны из одного экземпляра огнестрельного оружия, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.
Следствие велось на протяжении нескольких лет. В результате был установлен и задержан подозреваемый в совершении данных преступлений. Им оказался 49-летний житель города Орла, который под тяжестью улик сознался в содеянном. Он указал местонахождение орудия преступления, изложил обстоятельства совершенных преступных деяний и мотив – неприязненные отношения с потерпевшими.
Действия подозреваемого квалифицированы как убийство, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, и как вымогательство.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления.
Комментарий пресс-службы УМВД России по Орловской области:
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