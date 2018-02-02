Новости версия для печати В Орловской области раскрыты два резонансных убийства прошлых лет Раскрыты убийства бывшего заместителя руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Андрея Уварова и бывшего члена совета директоров ОАО «Орелстрой» Владимира Соболева.



Андрей Уваров был убит из огнестрельного оружия 3 мая 2013 года в городе Орле в подъезде многоквартирного дома, расположенного по улице Новикова. Владимир Соболев застрелен в автомобиле вблизи собственного дома в городе Орле 24 сентября 2014 года. В ходе предварительного следствия уголовные дела соединены в одно производство, поскольку согласно заключению баллистической экспертизы пули и гильзы, изъятые в ходе осмотров с мест происшествий, выстреляны из одного экземпляра огнестрельного оружия, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области. Следствие велось на протяжении нескольких лет. В результате был установлен и задержан подозреваемый в совершении данных преступлений. Им оказался 49-летний житель города Орла, который под тяжестью улик сознался в содеянном. Он указал местонахождение орудия преступления, изложил обстоятельства совершенных преступных деяний и мотив – неприязненные отношения с потерпевшими. Действия подозреваемого квалифицированы как убийство, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, и как вымогательство. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления.



Комментарий пресс-службы УМВД России по Орловской области:









Орловское Информбюро

2 февраля 2018 года







На главную страницу





