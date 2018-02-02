Новости версия для печати Экстренные службы Орла готовятся к паводку В первый день последнего снежного месяца спасатели, газовики, коммунальщики и медики продемонстрировали навыки и снаряжение на случай возможного паводка.



За толщиной льда на Оке спасатели наблюдают ежедневно. Безопасным для перехода лёд считается при толщине от 10 сантиметров. Но если речь идет о группе людей, в этом случае толщина льда должна быть 15 сантиметров и больше.



В центре Орла тропинки на оке уже протоптаны. Лёд на первый взгляд крепкий – толщина больше 10 сантиметров, но проблема - не на поверхности. Как утверждают специалисты, прочный лед должен иметь плотную, и голубоватый оттенок. Проба показала, что лед сейчас имеет слоистую структуру, поэтому срезать путь по льду орловцам спасатели не советуют. Тем более что в ближайшие дни температура будет раскачиваться от минуса к плюсу.

Наталья Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «Самыми опасными являются места под мостами, места влития рек друг в друга, а также там, где заросшие камыши». Температурные качели могут вызвать и ранний паводок. Свою готовность к ЧП организации и предприятия показали на площадке «Спецавтобазы». Газовики продемонстрировали работу переносной электростанции. С этого года они могут и без отключения потребителей устранить аварийную ситуацию. Проверили на практике и действия медиков в случае паводка. Условный пострадавший, пытаясь спастись, прыгнул с высоты. Результат - перелом голеностопа и предплечья.



Наготове и коммунальщики. Лодки, спасательные жилеты, генераторы. Паводок-2018 Орёл врасплох не застанет, – резюмируют проверяющие.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Техника и личный состав готовы к проведению весеннего паводка». Вскрытие рек спасатели ожидают в 3-й декаде марта. При неблагоприятном погодном сценарии в зоне риска окажется 31 населенный пункт. Но последние несколько лет подтапливает только низководные мосты. Да и то - отрезанных сел и деревень в нашем регионе нет.



Синоптики в этом году обещают раннюю весну.

Валерий Селихов, директор Орловского ЦГМС: «По предварительному прогнозу Гидрометцентра России, март ожидаем теплее с вероятностью на 60%, чем средние многолетние величины».









Надежда Невматулина

2 февраля 2018 года







На главную страницу





