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Экстренные службы Орла готовятся к паводку

В первый день последнего снежного месяца спасатели, газовики, коммунальщики и медики продемонстрировали навыки и снаряжение на случай возможного паводка.

За толщиной льда на Оке спасатели наблюдают ежедневно. Безопасным для перехода лёд считается при толщине от 10 сантиметров. Но если речь идет о группе людей, в этом случае толщина льда должна быть 15 сантиметров и больше.

В центре Орла тропинки на оке уже протоптаны. Лёд на первый взгляд крепкий – толщина больше 10 сантиметров, но проблема - не на поверхности. Как утверждают специалисты, прочный лед должен иметь плотную, и голубоватый оттенок. Проба показала, что лед сейчас имеет слоистую структуру, поэтому срезать путь по льду орловцам спасатели не советуют. Тем более что в ближайшие дни температура будет раскачиваться от минуса к плюсу.
Наталья Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «Самыми опасными являются места под мостами, места влития рек друг в друга, а также там, где заросшие камыши».
Температурные качели могут вызвать и ранний паводок. Свою готовность к ЧП организации и предприятия показали на площадке «Спецавтобазы». Газовики продемонстрировали работу переносной электростанции. С этого года они могут и без отключения потребителей устранить аварийную ситуацию. Проверили на практике и действия медиков в случае паводка. Условный пострадавший, пытаясь спастись, прыгнул с высоты. Результат - перелом голеностопа и предплечья.

Наготове и коммунальщики. Лодки, спасательные жилеты, генераторы. Паводок-2018 Орёл врасплох не застанет, – резюмируют проверяющие.
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Техника и личный состав готовы к проведению весеннего паводка». 
Вскрытие рек спасатели ожидают в 3-й декаде марта. При неблагоприятном погодном сценарии в зоне риска окажется 31 населенный пункт. Но последние несколько лет подтапливает только низководные мосты. Да и то - отрезанных сел и деревень в нашем регионе нет.

Синоптики в этом году обещают раннюю весну.
Валерий Селихов, директор Орловского ЦГМС: «По предварительному прогнозу Гидрометцентра России, март ожидаем теплее с вероятностью на 60%, чем средние многолетние величины».





Надежда Невматулина
2 февраля 2018 года

 


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