Новости версия для печати Управление городского хозяйства и транспорта возглавил Николай Ванифатов Соответствующее распоряжение подписал глава администрации Орла Александр Муромский.



К своим обязанностям Николай Александрович приступил с 1 февраля. Как сообщает сайт городской администрации, Ванифатов Николай Александрович родился 4 ноября 1973 года. В 1996 году окончил Орловскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «агрономия». В 2004 году окончил Орловский юридический институт МВД РФ по специальности «юриспруденция». Николай Ванифатов работал заведующим пунктом Урицкой станции защиты растений. С 2006 года трудился на должностях ведущего специалиста комитета АТК управления по развитию городского хозяйства, заместителя председателя комитета по подготовке празднования 450-летия города Орла, заместителя начальника территориального управления по Советскому району.





Орловское Информбюро

2 февраля 2018 года







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